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Meteoroloji'den iki bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcak ve açık bir hava bekleniyor. Ancak Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor.
Meteoroloji'den iki bölge için sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

ANKARA: 30, Az bulutlu.

İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 30, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 36, Az bulutlu.

MUĞLA: 37, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 33, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 33, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu.

KONYA: 30, Az bulutlu.

KASTAMONU: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu.

RİZE: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

ERZURUM: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 31, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 28, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık.

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