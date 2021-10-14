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Meteorolojiden İzmir için 'yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'de yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğini, ani sel ve su baskınlarına tedbirli olunması için uyarı yaptı.
Meteorolojiden İzmir için 'yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından, İzmir için yarın saat 11.00 ile 03.00 saatleri arasında çok kuvvetli ve şiddetli yağmur uyarısında bulunulurken, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması için uyarı yapıldı. Twitter'dan yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'in kıyı kesimlerinde başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinde etkisini artırarak İzmir il genelinde kuvvetli, güney ve batı ilçeleri Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak'ta çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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