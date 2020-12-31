  • BIST 1.475
  • Altın 452,821
  • Dolar 7,4301
  • Euro 9,1132
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 12 °C
»

Meteoroloji'den Kıyı Ege için sağanak uyarısı

Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir ve Aydın'da sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den Kıyı Ege için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, cuma günü sabah saatlerinden itibaren İzmir'de ve öğle saatlerinde ise Aydın'ın kıyı ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay'da 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi31 Aralık 2020 Perşembe 14:32
  • Arabuluculukta 2021 yılı ücret tarifesi belirlendi: Yeni yılda Arabuluculuk ücreti ne kadar oldu? 2021 yılı Arabuluculuk ücreti ne kadar?31 Aralık 2020 Perşembe 13:54
  • Zorunlu kış lastiği takmayanlara ne kadar ceza kesilecek?31 Aralık 2020 Perşembe 13:49
  • SBK Holding soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi31 Aralık 2020 Perşembe 13:12
  • Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi31 Aralık 2020 Perşembe 13:11
  • Kurak bir yıl geçiren Trakya yeni yılı sağanakla karşılayacak31 Aralık 2020 Perşembe 13:10
  • Antalya'da 24 günde 36 bin balon balığı yakalandı31 Aralık 2020 Perşembe 13:09
  • Ankara Valiliği'den 'cuma namazı' açıklaması31 Aralık 2020 Perşembe 12:39
  • Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi31 Aralık 2020 Perşembe 12:38
  • 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.31 Aralık 2020 Perşembe 12:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti