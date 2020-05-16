Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek

Meteorolojiden alınan son değerlendirmelere göre, ülke bu hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkacak, Akdeniz'de ise 39-40 dereceyi geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 5-9 derece üzerine çıkıyor ve Akdeniz'de 39-40 derece civarında seyrediyor. Uzmanlar yaşlıları ve kronik hastalıkları olanları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için uyarıyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEĞİŞTİ

17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11:00-15:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerde beklenen hava sıcakları ise şöyle:

ANKARA: 34, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 40, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 39, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 39, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 40, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 40, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 36, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 30, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 31, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 31, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 24, Az bulutlu ve açık.

KARS: 24, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 35, Az bulutlu ve açık.

VAN: 23, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık.