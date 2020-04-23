  • BIST 98.171
  • Altın 386,384
  • Dolar 6,9707
  • Euro 7,5264
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 6 °C
»

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu'da rüzgarın kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Denizli, Hatay ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan’ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 2 - 5 derece azalacak
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 2 - 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Minik öğrenciden TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan hediyesi22 Nisan 2020 Çarşamba 13:11
  • Ramazanda türbeler kapalı olacak22 Nisan 2020 Çarşamba 11:31
  • Maydonoz desenli yumurta görenleri hayrete düşürdü21 Nisan 2020 Salı 19:02
  • Karantina günlerinde Türkiye en çok bu 10 kelimeyi aradı21 Nisan 2020 Salı 15:43
  • İşçileri için fabrikasını maske üretim merkezine çevirdi21 Nisan 2020 Salı 15:33
  • Kırmızı et üreticilerinden 'hayvan pazarları açılsın' talebi21 Nisan 2020 Salı 15:32
  • BBP Genel Başkanı Destici hayatı 'köyüne' sığdırdı21 Nisan 2020 Salı 12:20
  • Aile ve Çalışma Bakanlığından infaz yasasıyla tahliye edilen kadınlar için özel önlem21 Nisan 2020 Salı 12:19
  • Ramazan sofralarında 'israftan kaçının' uyarısı21 Nisan 2020 Salı 12:18
  • GASMEK eğitimcileri online kurslarla 35-40 bin kişiye ulaşıyor21 Nisan 2020 Salı 12:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti