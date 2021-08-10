  • BIST 1.432,610
  • Altın 482,91
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1300
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre: Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Çankırı ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor...
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı!

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Bartın'ın doğu ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun batı ve güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimleri ve doğusunda ise 1-3 derece altında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz’in doğu kıyıları ile ülkemizin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otobüs kazasında ölen ikinci şoför toprağa verildi09 Ağustos 2021 Pazartesi 17:08
  • Yangınlarda doğru davranış kuralları09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:07
  • Meteorolojiden Ankara'nın batısı ve kuzeyi için sağanak uyarısı07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:30
  • Türk Kızılay, yangın bölgelerindeki vatandaşlara yemekleri 1061 personelle hijyenik şartlarda ulaştırıyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 12:08
  • Antalya'da yağmur sevinci07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:02
  • Iraklı Hüseyin'i öldürüp çöpe atan 3 Iraklıya ağırlaştırılmış müebbet05 Ağustos 2021 Perşembe 15:30
  • Ayşe'yi öldüren eşi: Uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim05 Ağustos 2021 Perşembe 14:44
  • Çocuğun ikiz kardeşini yakması olayında ibretlik sosyal medya detayı05 Ağustos 2021 Perşembe 12:16
  • Ankara'da kayıp Şirin Dilan'dan 'zorla tutuluyorum' mesajı05 Ağustos 2021 Perşembe 11:57
  • Yol olmadığı için engelli oğlunu sırtında taşıyan babadan yardım çağrısı05 Ağustos 2021 Perşembe 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti