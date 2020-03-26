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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi, buna göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bolu ve Muş çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

BATI VE GÜNEY KESİMLERİ İÇİN UYARI

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bolu ve Muş çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

HATAY'DA KUVVETLİ OLACAK 

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevrelerinde yerel düzeyde kuvvetli olması bekleniyor.

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