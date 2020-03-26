Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi, buna göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bolu ve Muş çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.