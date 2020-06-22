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Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı

Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya) ve Marmara'da, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliğinden açıklama
İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da ve bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca, meteouyarı kodunun sarı olduğu belirtilen paylaşımda, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." denildi.

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