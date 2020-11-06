  • BIST 1.179
  • Altın 534,112
  • Dolar 8,4984
  • Euro 10,0798
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor.
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimi ile İstanbul, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak tahmin ediliyor. 

Van, Hakkari, Ağrı, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in doğusunda da etkisini sürdürecek sağanağın, Rize, Trabzon, Giresun çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Ordu'nun doğu kesimlerinde kuvvetli (20-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de ağır hasarlı bina kontrollü yıkım yapılırken çöktü06 Kasım 2020 Cuma 13:20
  • Başkentte koronavirüs tedbirleri denetlendi06 Kasım 2020 Cuma 13:19
  • Ankara'da rehabilitasyon merkezinde köpeklere eziyet iddiası06 Kasım 2020 Cuma 13:06
  • Ölümlü kaçak kazı davası başladı06 Kasım 2020 Cuma 13:05
  • Timur Selçuk hayatını kaybetti06 Kasım 2020 Cuma 13:04
  • Ankara polisinden 'Çukur' operasyonu06 Kasım 2020 Cuma 12:54
  • 8 yaşındaki Eylül'ün ölümüyle ilgili davada karar çıktı06 Kasım 2020 Cuma 11:50
  • 42. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak06 Kasım 2020 Cuma 11:43
  • Yeniden görülen 'futbolda şike' davasında savcı 19 sanığın beraatini istedi06 Kasım 2020 Cuma 11:35
  • Emniyet teşkilatı, Anıtkabir'i ziyaret etti06 Kasım 2020 Cuma 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti