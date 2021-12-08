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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli yağış ve rüzgara karşı uyarıda bulunuldu.
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yağışların, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 30-60 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın merkez ve kuzey, Elazığ'ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (metrekareye 20-50 kilogram), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın ise Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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