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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre bugün hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yağışların Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 20-60 kilogram), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (metrekareye 50-85 kilogram), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkisi) ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Şiddetli yağışın neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtilirken vatandaşlara çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu'da 4 ilde karla karışık yağmur bekleniyor
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, doğu ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise saatte 2 ila 4 kuvvetinde esecek.

Yer yer sis, buzlanma ve donun görülebileceği bölgede, öğle saatlerinde Hakkari, Muş, Bitlis ve Van'ın Başkale ilçesinde karla karışık yağmur bekleniyor.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Van'da 9, Hakkari'de 8, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 4 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis ile öğleden sonra karla karışık yağmur beklendiğinden, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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