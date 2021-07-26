  • BIST 1.349,800
  • Altın 498,16
  • Dolar 8,5700
  • Euro 10,0850
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 28 °C
»

Meteoroloji'den, Marmara, Ege ve Akdeniz için 'sıcak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce 27- 31 Temmuz arasında Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği belirtilerek, sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji'den, Marmara, Ege ve Akdeniz için 'sıcak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde, Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklığına karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı ve güney kıyılarda artmaya başlayacağı, hafta boyunca Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-34, Edirne’de 36- 39, Çanakkale’de 35- 39, Bursa’da 34- 37, Balıkesir’de 34- 38, İzmir’de 37- 40, Manisa’da 38- 42, Aydın’da 41- 44, Muğla’da 38- 41, Antalya’da 39- 41, Adana’da 37- 40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle,11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

SEL UYARISI

Ayrıca, Kastamonu, Karabük ile Sinop’un güney ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlara karşı da uyarı yapıldı. 13.15- 19.00 saatleri arasında etkili olması beklenen yağışa ilişkin, "Kastamonu, Karabük ile Sinop’un güney ve batı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY'nin İtalya seferlerine grev engeli26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:16
  • Bayram dönüşü otogarda yoğunluk oluştu26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:13
  • BM: Afganistan'da 2021'in ilk yarısında 1659 sivil öldü26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:05
  • Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:03
  • Maltepe'de tekne yangını26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:55
  • Van'ın Türkiye birincileri ilk tercihlerine yerleşti26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:24
  • 81 ile 'Atık İthalatı' genelgesi26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:22
  • Koronavirüse yakalanan Belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:00
  • Suriyelilerin bayram dönüşü başladı26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:43
  • Emniyetin uzaktan kumandalı can simitleri hayat kurtarıyor26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti