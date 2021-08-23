Meteoroloji'den Ordu ve Giresun'a sağanak yağış uyarısı

Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşlara sel ve ani su baskınına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.