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Meteorolojiden Rize ve Artvin için sağanak, Hakkari ve Şırnak için yoğun kar uyarısı

Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteorolojiden Rize ve Artvin için sağanak, Hakkari ve Şırnak için yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyıları ve Bolu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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