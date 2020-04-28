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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzincan, Tunceli ve Ardahan'da, bir süredir görülen aralıklı yağışların öğleden sonra yerini gök gürültülü sağanağa bırakması bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatı yönden hafif, zaman zaman orta kuvvet esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 8, Iğdır ve Tunceli'de 7, Ağrı'da 4, Erzurum'da 3, Ardahan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 20, Iğdır'da 18, Kars ve Ağrı'da 15, Ardahan ve Erzurum'da 14 derece olması bekleniyor.

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