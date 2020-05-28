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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Burdur, Antalya'nın kuzey ilçeleri, Isparta'nın batısı ile Afyonkarahisar'ın güneybatısında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Burdur genelinde, Antalya'nın Döşemealtı, Aksu, Kepez, Korkuteli ilçelerinde, Isparta'nın Merkez, Gönen, Keçiborlu, Atabey, Uluborlu, Senirkent ilçelerinde ve Afyonkarahisar'ın Dinar, Çay, Evciler, Başmakçı, Dazkırı ile Kızılören ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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