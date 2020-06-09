  • BIST 108.841
  • Altın 373,444
  • Dolar 6,7912
  • Euro 7,6524
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Edirne, Bursa, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Kütahya ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maltepe'de kamyonet minibüse çarptı09 Haziran 2020 Salı 07:36
  • Suudi Arabistan'dan Hac kararı08 Haziran 2020 Pazartesi 23:56
  • Cep telefonu ile konuşmak için minareye çıkıyorlar08 Haziran 2020 Pazartesi 11:42
  • Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahillerinde gece hareketliliği 08 Haziran 2020 Pazartesi 10:39
  • 'Sıfır Atık Mavi' ile deniz ve kıyılardan 65 bin tondan fazla deniz çöpü toplandı07 Haziran 2020 Pazar 15:50
  • 'Rampalı çarşı'ya giren kayboluyor07 Haziran 2020 Pazar 12:44
  • 'Şelaleli cami' normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlıyor07 Haziran 2020 Pazar 12:43
  • İstanbul'da 10 Nisan'dan sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu06 Haziran 2020 Cumartesi 16:23
  • Bakan duyurdu: 1 Temmuz'da başlıyor!06 Haziran 2020 Cumartesi 10:32
  • Marmara'da sıcaklık artıyor06 Haziran 2020 Cumartesi 10:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti