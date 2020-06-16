Meteorolojiden sağanak uyarısı

Trakya, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara Bölgesi'nde bugün gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Sakarya, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-5 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esecek.