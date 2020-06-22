  • BIST 114.993
  • Altın 385,385
  • Dolar 6,8519
  • Euro 7,6884
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün saat 13.00-19.00 arasında Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Marmara’nın güney ve doğusunda (Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilo) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bugün 13.00-19.00 saatleri arası için yapılan uyarı kapsamında, vatandaşların dikkatli olması istendi.

İlgili haber:

Ankara hava durumu 22 Haziran 2020

ankara-hava-gorsel-670-335-004.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban vekalet ücreti belli oldu22 Haziran 2020 Pazartesi 11:10
  • Ankara'da 'kilometre çetesi'ne operasyon22 Haziran 2020 Pazartesi 10:49
  • Bakan Karaismailoğlu: Afetler için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi devreye girecek22 Haziran 2020 Pazartesi 10:14
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 ilde 12 okul inşa edecek22 Haziran 2020 Pazartesi 10:13
  • Bursa'da sel hayatı felç etti! Gelen fotoğraflar hayrete düşürdü!22 Haziran 2020 Pazartesi 09:45
  • Diyarbakır'da dev operasyon: Tek seferde yakalanan en büyük miktar22 Haziran 2020 Pazartesi 09:43
  • İngiltere'de operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin doğum günü kutlandı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:38
  • Türkmenistan'da yaşayan çocuk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi22 Haziran 2020 Pazartesi 09:34
  • Ankara'da boşanma tartışması acilde bitti22 Haziran 2020 Pazartesi 09:31
  • Çin akıllanmıyor: Köpek eti festivali başladı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti