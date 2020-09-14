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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Rize, Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinde hafif ve yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. 

Rize, Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinde hafif ve yerel sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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