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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Çankırı, Eskişehir, Giresun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya, Zonguldak, Düzce, Çankırı, Eskişehir, Giresun ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

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