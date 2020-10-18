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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yapılan açıklamaya göre, oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ufak çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde devam eden sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güney ve doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün saat 18.00'e kadar Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ufak çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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