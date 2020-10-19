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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Kırklareli, Çanakkale, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege (Manisa dışında), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgeleri ile Kırklareli, Çanakkale, Malatya, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice esmesi bekleniyor.

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