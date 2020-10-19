Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün saat 18.00’de başlayıp yarın saat 18.00’de sona erecek uyarısında çok sayıda ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında şu ifadeler kullanıldı:

* Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Bu akşam saatlerinde Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri ile Adana’nın Kozan, İmamoğlu, Feke ve Osmaniye’nin Kadirli ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (30-60 Kg/m²) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgar ve hava sıcaklığı

Hava sıcaklığında İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

2 il için sarı alarm

Meteoroloji’nin MeteoUyarı sistemine göre yarın Rize ve Artvin için sarı alarm verilerek kentlerde yağışın etkili olacağı kaydedildi.

Sarı uyarı nedir?

Meteoroloji tarafından sarı uyarıyla ilgili yapılan açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” denilmişti.

Bölge bölge hava durumu

Meteoroloji’nin bölgelerle ilgili yaptığı hava durumu tahmininde şöyle denildi:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege’nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Adana’nın Kozan, İmamoğlu, Feke ve Osmaniye’nin Kadirli ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli(51-75kg/m²) olması bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.