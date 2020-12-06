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Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay çevrelerinde sağanak, Kars ve Iğdır'da kar bekleniyor.
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke geneli yarın parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç) ve Doğu Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, Kars ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

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