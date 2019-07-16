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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Temmuz ayında yağmurlu ve serin havanın etkisi altında olan İstabul'da, yağış perşembe gününe kadar devam edecek.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Türkiye, en serin temmuz ayından birini yaşıyor.

YAĞMUR İSTANBUL'U CUMA GÜNÜ TERK EDECEK

Serin ve yağmurlu havayı en yoğun hisseden illerden biri de İstanbul oldu.

Geride bıraktığımız perşembe gününden bu yana yağmurlu havanın etkisinde olan İstanbul'da, yağışlar 18 Temmuz'a kadar devam edecek.

DİĞER İLLERDEKİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre; bugün Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

KARADENİZ'E DE YAĞMUR UYARISI

Yağışların, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleriyle, Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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