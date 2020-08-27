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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredeceği; Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da ise hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı bildirildi.
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da sıcaklıkların, hafta sonundan itibaren artarak mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın batı kesimlerde, hafta sonu ise bölge genelinde hava sıcaklıklarının artarak, mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Diğer yandan, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı bildirildi. 

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince yapılan açıklamaya göre, bölge sıcak havanın etkisinde olacak. 

Bu doğrultuda hava sıcaklıklarının yarından itibaren 4 Eylül Cuma gününe kadar hissedilir derecede artacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

Bölgede hafta boyunca yağış beklenmiyor. 

Havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının Burdur ve Isparta'da 34 ila 38 derece, Muğla ve Antalya'da ise 36 ila 41 derece arasında olması bekleniyor. 

Açıklamada, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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