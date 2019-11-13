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Meteoroloji’den sis ve pus ve yağmur uyarısı: Kış geliyor

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken yurdun kuzey batısında İstanbul’da dahil olmak üzere parçalı bulutlu ve sisli hava gün içerisinde etkili olacak.
Meteoroloji’den sis ve pus ve yağmur uyarısı: Kış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

İşte illere göre hava sıcaklığı:

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

 

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