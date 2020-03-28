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Meteoroloji'den soğuk ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurdun batı kesiminde sıcaklıklar 2-4 derece azalıyor. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. İşte edinilen son verilere göre illerimizde sıcaklıklar...
Meteoroloji'den soğuk ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2-4 DERECE DÜŞÜYOR

Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Alınan son bilgilere göre yurtta hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle...

ANKARA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu.

İZMİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KÜTAHYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

MANİSA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

ADANA: 18, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 19, Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

HATAY: 16, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KAYSERİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu.

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

ERZURUM: 9, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

KARS: 10, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

MALATYA: 14, Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

VAN: 9, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 15, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP: 15, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA: 18, Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

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