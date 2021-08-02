Meteoroloji'den son dakika 3 il için sel uyarısı ve yüksek sıcaklık açıklaması

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı diğer bölgeler açık bir gün geçirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun’un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu