  • BIST 1.458,230
  • Altın 489,33
  • Dolar 8,3600
  • Euro 9,8300
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için bugün kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne (Havsa, Uzunköprü, Meriç, İpsala, Keşan, Enez çevreleri) ve Kırklareli'nin (Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski, Pehlivanköy çevreleri) güneyi ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde ( Saray, Ergene, Muratlı, Süleymanpaşa, Hayrabolu, Malkara çevreleri) yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Vatandaşların, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolu'daki kutlamalarda komandolar marşlarla yürüdü30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:27
  • Tören için kapatılan caddede kaza; motosikletli genç ağır yaralandı30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:01
  • Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaretçi akını30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:57
  • THY'den Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne özel paylaşım30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:20
  • Dersimiz koyunlara dış parazit banyosu30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:50
  • Taksisini gelin aracı yaptı: Cama yazdırdığı yazı görenleri tebessüm ettirdi30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:40
  • Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: Zaferimiz kutlu olsun30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:36
  • Sinop'taki sel mağdurlarını tahliye eden gemi personeli yaşadıklarını anlattı30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'e çıktı30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti