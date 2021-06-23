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Meteoroloji'den Trakya, İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ile oluşabilecek ani sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji'den Trakya, İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Müdürlüğün internet sitesinde, kuvvetli yağışın 11.00- 19.00 saatleri arasında etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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