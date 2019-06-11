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Meteorolojiden tüm yurda saat saat sağanak uyarısı

Meteorolojinin son tahminlerine göre yurt genelinde şiddetli sağanak bekleniyor.
Meteorolojiden tüm yurda saat saat sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bugün hava yurt genelinde sağanak yağışlı olacak.

Yağışlar sabah saatlerinden itibaren İç ve Batı Anadolu, Ankara ve Eskişehir çevresi ile Akdeniz’in batısında Antalya bölgesinde etkili olacak. Yine sabah saatlerinde Doğu Anadolu’da, Kars, Erzurum, Ağrı ve Hakkâri’de şiddetli yağış görülecek.

İSTANBULLULAR DİKKAT

Öğle saatlerinden itibaren ise yağışlı hava Marmara Bölgesi’nde etkisini hissettirecek. Kıyı Ege hariç yurdun batısı sağanak yağışlı havanın etkisi altında kalacak. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale’nin yanı sıra Güneydoğu ile Orta ve Doğu Karadeniz sahil şeridi dışında neredeyse yurdun tamamında yağış görülecek.

YAĞIŞ AKŞAM DA SÜRECEK

Yağmur akşam saatlerinde etkisini Marmara ve İstanbul çevresinde biraz kaybetse de İç ve Batı Anadolu’da devam edecek. Bugün Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevresinde gün boyu yağış devam edecek.

GECE YARISINDAN SONRA YİNE YAĞMUR

Bu gece saat 00.00-06.00 arasında ise yağmur etkisini İstanbul başta olmak üzere yine Marmara’da gösterecek. İstanbul ile birlikte Başkent’in de sabahın ilk saatlerinde yağmurlu olması bekleniyor.

İşte hava tahminlerine göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar:

ANKARA: 27 Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 27 Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 30 Parçalı yer yer çok bulutlu, merkez ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 28 Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 33 Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 26 Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 25 Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 26 Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 38 Parçalı bulutlu.

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