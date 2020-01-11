Meteoroloji'den uyarı geldi

Türkiye son günlerde fırtına, yağmur ve karın etkisiyle soğuk havanın etkisi altında. Meteoroloji'den alınan son dakika bilgilerine göre Türkiye, parçalı bulutlu bir cumartesi geçirecek.

Son haftalarda fırtına, yağmur, kar ve soğuk havanın etkisi altında olan tüm yurtta, hava dün itibariyle kırılmaya başlamış, ülke genelinde güneş yüzünü göstermişti. Ancak Meteoroloji sabah saatlerinde sis, pus ve dona karşı uyarmıştı. Hatta dün İstanbul Boğazı'na girmeye çalışan Rus tankeri ile Türk balıkçı teknesi Kilyos açıklarında çarpışmış, balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetmişti.

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARILAR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan son dakika değerlendirmelerine göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2-5 DERECE ARTIYOR

Sıcaklıkların ise kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

İşte alınan son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu...

İSTANBUL: 11, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu.

ANKARA: 6, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 14, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 12, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu.

MANİSA: 12, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 16, Az bulutlu.

ANTALYA: 17, Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu.

MERSİN: 16, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 4, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 1, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 6, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 9, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: -2, Parçalı bulutlu.

KARS: -3, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 6, Parçalı bulutlu.

VAN: 2, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 10, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 11, Az bulutlu.