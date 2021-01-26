  • BIST 1.545
  • Altın 439,712
  • Dolar 7,3559
  • Euro 8,9422
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Meteorolojiden yağış uyarısı

Ülke genelinde yarın yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Osmaniye ve Çorum çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Trakya, Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ riski bulunuyor.

Akdeniz ile Ege denizlerinde kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında da fırtına bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmetçik'ten Libya ordusuna eğitim desteği26 Ocak 2021 Salı 14:29
  • Meteoroloji denizler için fırtına uyarısında bulundu26 Ocak 2021 Salı 14:28
  • Suriye'nin Haseke kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem26 Ocak 2021 Salı 14:26
  • Bilecik’te fuhuş operasyonuna 8 tutuklama26 Ocak 2021 Salı 14:15
  • Hatay'da EXPO 2021'in gerçekleştirileceği alan tanıtıldı26 Ocak 2021 Salı 14:09
  • STV'nin eski yayın yönetmenine 7 yıl hapis26 Ocak 2021 Salı 13:33
  • Meteoroloji'den Trakya için 'turuncu' uyarı: Yer yer 20 ile 40 santimetre kar yağışı bekleniyor26 Ocak 2021 Salı 13:29
  • 25 MSB personeli NATO Irak Misyonu'nda görev yapmak üzere Irak'a gitti26 Ocak 2021 Salı 13:24
  • İran Dışişleri Bakanı Zarif: Bölgede 6'lı iş birliği platformu oluşturmak istiyoruz26 Ocak 2021 Salı 13:17
  • Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman: Salgın işsizlik ve durgunluğu artırdı26 Ocak 2021 Salı 13:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti