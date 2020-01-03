Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji 3 Ocak 2020 hava durumu için yayınladığı raporda yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumunun genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmininde bulundu. Meteoroloji yetkilileri Mersin'in doğusu ile Adana ve Hatay kıyılarında beklenen sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı ve rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Yurtta Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin bugün yağışlı geçeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen 3 Ocak hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. 12

Antalya: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5