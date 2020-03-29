Meteorolojiden yağış uyarısı

Ülke genelinde yarın havanın çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneybatısı, Karadeniz (Çorum, Amasya hariç), Doğu Anadolu (Malatya hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars, Muş ve Bitlis çevrelerinde ise sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.