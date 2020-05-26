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Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz bölgeleri için yağış uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yağış uyarısı

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde bugün öğleden sonra yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana geleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (metrekareye 21-50 kilogram) öngörülüyor. Bu illerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Sıcaklıkların, iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, zamanla güney, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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