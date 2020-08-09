Meteorolojiden yağış uyarısı

Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın güneydoğusu, Güney Ege, Akdeniz, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle İzmir ve Giresun'un iç kesimlerinde yağışların yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı) ve Isparta'nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (kilograma 21-50 metrekare) olması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (saatte 40-60 kilometre) eseceği öngörülüyor.