  • BIST 106.904
  • Altın 270,531
  • Dolar 5,7397
  • Euro 6,3243
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar ve yağmur yağışına karşı vatandaşları uyardı.
Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve İskenderun Körfezi ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 yaralı01 Aralık 2019 Pazar 10:18
  • Bursa'da, balkonda mahsur kalan kadın dans etti01 Aralık 2019 Pazar 10:16
  • Trump'tan Johnson'a taziye telefonu01 Aralık 2019 Pazar 10:01
  • Meksika'nın ABD sınırı yakınında çatışma: 14 ölü01 Aralık 2019 Pazar 10:01
  • ABD’de uçak düştü: 9 ölü, 3 yaralı01 Aralık 2019 Pazar 09:59
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Topraklarımıza göz diken olursa gereken cevabı veririz01 Aralık 2019 Pazar 09:52
  • Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı01 Aralık 2019 Pazar 09:42
  • Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem01 Aralık 2019 Pazar 09:42
  • Türkiye ve dünya gündemi 1 Aralık 201901 Aralık 2019 Pazar 09:41
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı01 Aralık 2019 Pazar 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti