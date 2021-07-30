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SON DAKİKAAFAD'dan Antalya, Adana ve Muğla'daki yangınlarla ilgili açıklama
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Meteoroloji'den yangın bölgeleri için uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz sağanak yağışlı hava etkili olurken, Akdeniz'de de zaman zaman günbatısı ve lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji'den yangın bölgeleri için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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