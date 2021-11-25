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Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yarın için Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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