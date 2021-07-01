  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 30 °C
»

Metin Feyzioğlu duyurdu: Elmalı davasında yeni gelişme

Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Elmalı davasında, sanık anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişimin engellendiğini açıkladı.
Metin Feyzioğlu duyurdu: Elmalı davasında yeni gelişme

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabından yayınlanan belgelere erişim engeli getirildiği bildirildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi01 Temmuz 2021 Perşembe 12:42
  • Tarım ve Orman Bakanlığından suyun verimli kullanılması için rehber01 Temmuz 2021 Perşembe 12:37
  • Ünal'dan Hayvan Hakları Yasası açıklaması01 Temmuz 2021 Perşembe 12:35
  • Başkan Erdoğan 'hamdolsun 50 milyonu aştık' deyip duyurdu!01 Temmuz 2021 Perşembe 12:30
  • Yargıtayda yeni dönem başladı01 Temmuz 2021 Perşembe 12:00
  • Azerbaycan ile Türkiye turizmde de stratejik iş birliği adımları atıyor01 Temmuz 2021 Perşembe 11:37
  • Yağışlar Trakya'daki barajları doldurdu01 Temmuz 2021 Perşembe 11:30
  • MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı 2 terörist yakalandı01 Temmuz 2021 Perşembe 11:29
  • Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı01 Temmuz 2021 Perşembe 10:36
  • 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın teslim oldu!01 Temmuz 2021 Perşembe 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti