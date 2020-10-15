  • BIST 1.180
  • Altın 485,238
  • Dolar 7,9339
  • Euro 9,2805
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü Başkan adaylığı için hazır

Galatasaray'ı daha da yüksek mertebelere taşımak için yola çıktığını belirten Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin Öztürk, seçim için hazır olduğunu söyledi.
Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü Başkan adaylığı için hazır

Galatasaray'da 2021 Mayıs Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olacağını çok önceden belirten GSYİAD eski başkanı Metin Öztürk, 'Daha Güçlü Galatasaray' sloganıyla yola çıktı.

Asistanaliz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'ün özel haberine göre, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunlarından bir yıl önce çalışmalarına başlayan Metin Öztürk, mayıs veya daha öncesinde olabilecek seçime şimdiden hazır. Aylardır profesyonel ekibiyle toplantılar düzenleyen ve bu toplantılarda projelerini tek tek açıklayan Öztürk'ün kulüpteki sorunları çözmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

KULÜBE NEFES ALDIRACAĞIZ

Kulübün mali yapısı da göz önünde bulundurulduğunda en önemli gelir kaynağı sponsorluk anlaşmaları. Metin Öztürk'ün sponsor konusunda kulübe kesin çözümler getireceği öğrenilirken, birçok sponsorla şimdiden masaya oturduğu ve görüşmeleri tamamladığı belirtildi.

METİN ÖZTÜRK İLE METİN OKTAY RUHUNA DÖNÜŞ

Adını Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi Metin Oktay'dan alan 'Metin' Öztürk'ün camia içinde beklenen huzur ortamını da yeniden oluşturarak birlik ve beraberliği sağlaması bekleniyor. Kutuplaşmaya son vermek isteyen Öztürk'ün barış ortamını hazırladığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

GALATASARAY SEVGİSİ BABADAN MİRAS

Metin Öztürk'ün rahmetli babası Süleyman Öztürk'ün 30 yıl Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapmış olması da sarı kırmızıya adanmış bir hayattan geldiğini gözler önüne seriyor. 

GENÇ VE DİNAMİK EKİP

Öztürk'ün seçim ateşi henüz başlamadan evvel projelerini ekibiyle beraber masaya yatırıp disiplinli bir şekilde uzun süredir çalıştığı, genç isimlerden oluşan özel bir araştırma ekibi kurduğu ve dakika dakika Galatasaray'la ilgili her konuyu takip ettiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Her engeli aşmasını bildik15 Ekim 2020 Perşembe 13:10
  • A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: 3 beraberliğimiz de galibiyetle bitebilirdi15 Ekim 2020 Perşembe 09:14
  • UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası 20 maçla tamamlandı15 Ekim 2020 Perşembe 09:13
  • Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var15 Ekim 2020 Perşembe 09:13
  • A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında da galibiyetle tanışamadı15 Ekim 2020 Perşembe 09:11
  • Juventus maçına çıkmayan Napoli hükmen mağlup sayıldı14 Ekim 2020 Çarşamba 22:23
  • 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için karar bekleniyor14 Ekim 2020 Çarşamba 11:52
  • Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek14 Ekim 2020 Çarşamba 11:51
  • Buz pateninde 'Short Track Nenehatun Kupası' Erzurum'da düzenlenecek14 Ekim 2020 Çarşamba 11:51
  • GMG Kastamonuspor'da 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı14 Ekim 2020 Çarşamba 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti