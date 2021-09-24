Metina’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.
DÜN DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin ve Irak'ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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