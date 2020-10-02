  • BIST 1.145
  • Altın 475,462
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Metro inşaatında ölüm

ŞİŞLİ'de, metro hattının havalandırma şantiyesinde, bozulan iş makinesinin tamirini yapmak için altına giren Mustafa Vurucu, bir kepçeye bağlı bulunduğu kancanın yerinden çıkması sonucu düşen iş makinesinin altında kalarak öldü.
Metro inşaatında ölüm

Olay, Kuştepe'deki Gayrettepe'deki metro şantiyesinde 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazı çalışmalarının devam ettiği şantiyede kullanılan 'bobcat' denilen mini yükleyici bozuldu. Mustafa Vurucu, kancaya bağlanılarak bir kepçe yardımıyla kaldırılan mini yükleyicinin altına girerek tamir yapmaya başladı. Tamirat sırasında, kancanın kepçeye bağlı kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıktı.

Kepçeden kurtulan mini yükleyici, altında tamirat yapan Mustafa Vurucu'nun üzerine düşerken, yanında çalışan iki kişi ise kendilerini son anda yana atarak olası bir ölümden kurtuldu. Ağır şekilde yaralanan Mustafa Vurucu, iş arkadaşları tarafından mini yükleyicinin altında çıkarıldı.

Yerin yaklaşık 30 metre aşağısından arkadaşları tarafından sedyeyle taşınarak dışarı çıkarılan Mustafa Vurucu, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vurucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Leyla Aydemir davasında mahkeme kararını verdi!02 Ekim 2020 Cuma 16:25
  • Kastamonu'da karantina kurallarına uymayan 20 kişi yurda yerleştirildi02 Ekim 2020 Cuma 16:25
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tarih ve medeniyet bilincini kuşanarak geleceği inşa etmeliyiz02 Ekim 2020 Cuma 16:24
  • Manisa'daki saat kulesi Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı02 Ekim 2020 Cuma 16:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir02 Ekim 2020 Cuma 15:54
  • Semt pazarlarındaki sebze ve meyve atıkları, gübreye dönüşüyor02 Ekim 2020 Cuma 15:54
  • Bakan Varank: Reel sektör geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla02 Ekim 2020 Cuma 15:53
  • Bakan Koca'dan son dakika açıklaması02 Ekim 2020 Cuma 15:52
  • Azerbaycan, Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi02 Ekim 2020 Cuma 15:23
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı02 Ekim 2020 Cuma 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti