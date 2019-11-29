  • BIST 106.904
  • Altın 270,594
  • Dolar 5,7397
  • Euro 6,3243
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 9 °C
»

Metro istasyonlarına “Bebek Bakım ve Emzirme Odaları” açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Kızılay, Keçiören, Sincan ve Batıkent Metro İstasyonlarında “Bebek Bakım ve Emzirme Odaları” açıldı.
Metro istasyonlarına “Bebek Bakım ve Emzirme Odaları” açıldı

ANNELER İÇİN YER ARAMA DERDİNE SON

Bebeklerinin altını değiştirmek ya da emzirmek için yer bulmakta zorlanan annelere büyük kolaylık sağlayan uygulama Başkentlilerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin annelerin özel ve acil zamanlarında bebekleriyle yakından ilgilenmeleri için açtığı bebek bakım ve emzirme odaları annelerden hatta büyükannelerden büyük ilgi görüyor.
 
BEBEK BAKIM ODALARI 06.00-01.00 ARASI AÇIK

Günlük yolcu kapasitesi 450 bin kişiye ulaşan metrolarda özellikle annelerin bebekleriyle vakit geçirebilecekleri özel bir oda talebini karşılıksız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sayının artırılması talimatını da verdi.

mah_9718.jpg

İlk etapta Kızılay, Keçiören, Sincan ve Batıkent Metro İstasyonlarında açılan Bebek Bakım ve Emzirme Odaları, 06.00-01.00 saatleri arasında annelerin kullanımına sunuldu.

Seyahatleri sırasında metroyu kullanan hem Başkentli anneler hem de Başkent'e misafir olarak gelen annelerden büyük beğeni toplayan Bebek Bakım ve Emzirme Odaları, el havlusundan oturma koltuğuna, bebek masasından çöp kovasına kadar birçok ihtiyacı karşılayacak konfora da sahip. 

ANNELER DE BÜYÜKANNELER DE MEMNUN

Başkan Yavaş'a ve emeği geçenlere teşekkür eden anneler ve büyükanneler, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:
-Nermin Önder (54): “Çok güzel olmuş. Benim 2 torunum var. Biz de metroyla bir yere giderken bebeklerin ihtiyaçları olduğunda bu odaları kullanmaya başladık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”
-Hatice Kılıç (23): “Bebeği emzirme ve alt değiştirme durumunda büyük kolaylık oldu. Bütün metrolarda olmasını temenni ederiz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.”
-Yaşa Peşmen (40): “Çocuklu anneler için çok güzel bir uygulama. Çocuk bir anda acıkıyor, altını pisletiyor, ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bunun için çok yerinde bir uygulama olmuş. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz.”
-Semiha Doğru (43): “Anneler emzirme konusunda çok sıkıntı çekiyor. Çok güzel bir uygulama olmuş. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim.”


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar’dan istihdama katkı29 Kasım 2019 Cuma 00:56
  • Başkan Ertuğrul Çetin güne esnaf ziyaretleri ile başlıyor 29 Kasım 2019 Cuma 00:55
  • Mamak'ta dip köşe temizlik devam ediyor29 Kasım 2019 Cuma 00:52
  • Gezici Kütüphane Yenimahalle Batıkent Meydanda29 Kasım 2019 Cuma 00:00
  • Pursaklar'da okul bahçeleri temizleniyor28 Kasım 2019 Perşembe 00:59
  • Mamak Belediyesi'nden ücretsiz İngilizce kursu28 Kasım 2019 Perşembe 00:56
  • Gölbaşı Belediyesi vergi borçları konusunda uyardı28 Kasım 2019 Perşembe 00:55
  • Başkan Demirel Şehit Seçkin Çil Anaokulu'nu ziyaret etti28 Kasım 2019 Perşembe 00:51
  • Huzur Evi’nden resim kursuna28 Kasım 2019 Perşembe 00:05
  • Yenimahalle’nin engelsizleri diş muayenesinde27 Kasım 2019 Çarşamba 00:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti