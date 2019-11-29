Metro istasyonlarına “Bebek Bakım ve Emzirme Odaları” açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Kızılay, Keçiören, Sincan ve Batıkent Metro İstasyonlarında “Bebek Bakım ve Emzirme Odaları” açıldı.

ANNELER İÇİN YER ARAMA DERDİNE SON

Bebeklerinin altını değiştirmek ya da emzirmek için yer bulmakta zorlanan annelere büyük kolaylık sağlayan uygulama Başkentlilerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi'nin annelerin özel ve acil zamanlarında bebekleriyle yakından ilgilenmeleri için açtığı bebek bakım ve emzirme odaları annelerden hatta büyükannelerden büyük ilgi görüyor.



BEBEK BAKIM ODALARI 06.00-01.00 ARASI AÇIK

Günlük yolcu kapasitesi 450 bin kişiye ulaşan metrolarda özellikle annelerin bebekleriyle vakit geçirebilecekleri özel bir oda talebini karşılıksız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sayının artırılması talimatını da verdi.

İlk etapta Kızılay, Keçiören, Sincan ve Batıkent Metro İstasyonlarında açılan Bebek Bakım ve Emzirme Odaları, 06.00-01.00 saatleri arasında annelerin kullanımına sunuldu.

Seyahatleri sırasında metroyu kullanan hem Başkentli anneler hem de Başkent'e misafir olarak gelen annelerden büyük beğeni toplayan Bebek Bakım ve Emzirme Odaları, el havlusundan oturma koltuğuna, bebek masasından çöp kovasına kadar birçok ihtiyacı karşılayacak konfora da sahip.

ANNELER DE BÜYÜKANNELER DE MEMNUN

Başkan Yavaş'a ve emeği geçenlere teşekkür eden anneler ve büyükanneler, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Nermin Önder (54): “Çok güzel olmuş. Benim 2 torunum var. Biz de metroyla bir yere giderken bebeklerin ihtiyaçları olduğunda bu odaları kullanmaya başladık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”

-Hatice Kılıç (23): “Bebeği emzirme ve alt değiştirme durumunda büyük kolaylık oldu. Bütün metrolarda olmasını temenni ederiz. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.”

-Yaşa Peşmen (40): “Çocuklu anneler için çok güzel bir uygulama. Çocuk bir anda acıkıyor, altını pisletiyor, ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Bunun için çok yerinde bir uygulama olmuş. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz.”

-Semiha Doğru (43): “Anneler emzirme konusunda çok sıkıntı çekiyor. Çok güzel bir uygulama olmuş. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim.”



