Metro Kitap Fuarına Başkentli okurseverlerden yoğun ilgi

Kızılay metro çarşısında sürekli açık şekilde bulunan Metro Kitap Fuarı Başkentli okurseverlerden uygun fiyatları nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı metro durağında bulunan Metro Kitap Fuarı özellikle Başkentli okurseverlerden yoğun ilgi görüyor. Pek çok kitabı piyasa değerinin altına satın aldıklarını belirten öğrenciler Başkent’te buna benzer uygun fiyatlı kitap satışlarının yapıldığı fuarların artması gerektiğini söyledi ve “Öğrencilerin önemli giderlerinden biri kitaptır. Uygun fiyatlı kitap satılması bizleri memnun eder. İnsanları okumaya teşvik eder” ifadelerine yer verdi.

SÜREKLİ BULUNMASI GÜZEL

Metro durağında sürekli şekilde böyle bir etkinliğin bulunmasından memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, “ Eve giderken ayaküstü uğrama fırsatımız oluyor. Kitap inceliyoruz. Hayatın hızı içerisinde burada mola vererek kitap haşır neşir oluyor. Şehirde buna benzer yerler her yerde olmalı. İnsanların hayatının içerisinde kitaplara kolay ulaşımları sağlanmalı. Kızılay metro Ankara’nın en yoğun yerlerinden birisi. İnsanlar geliyor kitap alıyor almasa da inceleme fırsatı buluyor. Fiyatlar uygun. Piyasadaki pek çok yere daha uygun kitap almak tabi ki her bütçenin hoşuna gidiyor.”

ÖĞRENCİ DOSTU

Fiyatların uygun olduğunu belirten öğrenciler, “Burada bütün kitaplar var. Gerek okumalarımız için sorumluluğumuzda olan kitaplar gerekse kişisel merak ettiğimiz kitaplar. Öğrencinin en büyük giderlerinden birisi de kitaptır. Açıkçası burada fiyatlar diğer yerlere göre uygun. Hatta pek çok üründe yüzde 50 fiyat kampanyası var. Dershaneye giderken yolumuzun üstünde böyle bir yer olmasından memnunuz. En çok da fiyatlarından memnunuz. Şehrin her yerinde tüm öğrenciler için böyle yerler olmalı” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA