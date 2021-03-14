Metro Kitap İstasyonu açıldı 

EGO, kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla mini kütüphane modeli “EGO Metro Kitap İstasyonu”nu Başkentlilerle buluşturdu.

Vatandaşlar Kızılay Metro İstasyonu içerisinde tren maketinden yapılan kitap istasyonundan T.C. kimlik ve telefon numarasıyla kayıt yaptırarak ücretsiz kitap alabilecek.

“AL, OKU, BIRAK”

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt ve Metro Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeliha Kaya’nın da katıldığı Metro Kitap İstasyonu açılışına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

“Al, Oku, Bırak” sloganı ile kitaba ulaşımı kolaylaştıracak mini kütüphane modelini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şöyle konuştu:

“Maalesef ülkemizde kitap okuma oranı oldukça düşük. Bu projeye başlarken hedefimiz vatandaşlarımızı okumaya teşvik etmekti. En azından metro seyahatlerinde kitap okuyabilme imkanı sunmaktı. Vatandaşlarımızın hemen ulaşabileceği, sanki evindeki kütüphanesinden alıyormuş gibi rahatça ulaşabileceği bir ortam sağlamak istedik. Yer olarak da insan hareketliliğinin en yoğun olduğu ve merkezi bir konumda bulunan Kızılay Metro İstasyonunuzu seçtik. Bu lokasyonda ayrıca yer altından giden ilk hafif raylı sistem hattı olan ANKARAY geçiş alanı da bulunuyor. Kitap İstasyonu olarak kullanılan bu vagon, 2010 yılında Ankara Festivali için yapılan Bombardier treninin maketidir. Bu maketi kütüphane şeklinde düzenledik. Bu projeyle, Ankara halkına ücretsiz ve kolay ulaşılabilir küçük bir kütüphane hizmeti sunulmuş olacak. Büyükşehir Belediyemizin yayınları da bu sayede vatandaşlarımıza daha kolay ulaştırılacak.”

Metro Kitap İstasyonu’na isteyen vatandaşların kitap bağışı da yapabileceğini vurgulayan Alkaş, 7’den 70’e herkesi kitap okumaya davet etti.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

EGO Metro Kitap İstasyonu’nun açılmasının ardından kitapları inceleyen Başkentliler, yeni hizmet için Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Hasan Alan: “Bu uygulamayı çok yararlı buldum. Ben de kitap okumayı çok seviyorum ve her kitabı satın alamıyorum. Bu sayede her türlü kitaba buradan kolayca ulaşabileceğim.”

-Yasemin Avera: “Suriyeliyim ve Ankara Üniversitesi’nde okuyorum. Kızılay gibi şehir merkezinde kitapları ulaşılabilir kılmak beni çok mutlu etti. Metro’da kütüphane bulmak çok güzel. Okumayı sevenler için çok faydalı olacak ve de okuma alışkanlığı kazandıracak.”

-Yıldız Damatlar: “Bu kütüphaneyi burada görünce çok sevindim. Öğrenciler için özellikle kitapseverler için güzel bir imkan olmuş. Eve gidince çocuklarıma ve arkadaşlarıma söyleyeceğim. Kitaplığın metro şeklinde olması da ayrıca ilgi çekici ve anlamlı olmuş. Başkanımız Mansur Yavaş’ı bu güzel uygulamadan dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum.”

-İlhami Şimşek: “Evimdeki kitapları da buraya getirmeyi düşünüyorum. İnsanlara kitap okumayı aşılamak için çok güzel bir hizmet olmuş.”

-Ahmet İlmen: “Bu istasyon kitaplığını çok beğendim. İnsanların ücretsiz kitaba ulaşması için çok yararlı bir uygulama olmuş.”