  • BIST 93.981
  • Altın 282,299
  • Dolar 5,9263
  • Euro 6,5365
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
SON DAKİKAHDP'li başkan gözaltında
»

Metrobüs sapığı genç kız çığlık atınca yakalandı

İstanbul'da metrobüste genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı. Metrobüs sapığı genç kız çığlık atınca yakayı ele verdi.
Metrobüs sapığı genç kız çığlık atınca yakalandı

Metrobüste genç kıza tacizde bulunduğu öne sürülen E.D. (61) gözaltına alındı.

Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne giden metrobüse binen E.D.'nin Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağından itibaren K.S. adlı kızı elle taciz etmeye başladığı öne sürüldü. Genç kız bağırarak, yardım isterken metrobüs sürücüsü aracı Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında durdurdu.

Durum güvenlik görevlilerine iletildi. Güvenlik görevlisi E. D.'yi yakalarken olay yerine polis çağrıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede gelerek E.D.'yi gözaltına aldı. Genç kız, şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine E.D. polis merkezine götürüldü.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da eğlence mekanlarına sahte içki operasyonu03 Ekim 2019 Perşembe 09:25
  • İzmir'de komşu kavgası: Ölü ve yaralı var01 Ekim 2019 Salı 09:10
  • 'Hayırsever hırsız' operasyonu!28 Eylül 2019 Cumartesi 08:48
  • Öğretmen sınıfın ortasında darp edildi28 Eylül 2019 Cumartesi 08:47
  • Ankara Emniyeti'nden intihar olayı ile ilgili açıklama26 Eylül 2019 Perşembe 09:06
  • Bahçeli'nin doktoru 3 kadın tarafından soyuldu24 Eylül 2019 Salı 14:34
  • Ankara'da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi23 Eylül 2019 Pazartesi 09:38
  • Bayan hakimin Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğrafı olay oldu23 Eylül 2019 Pazartesi 09:08
  • Samsun'da kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti23 Eylül 2019 Pazartesi 09:00
  • Ankesörden mahrem imam değil takıntılı aşık çıktı20 Eylül 2019 Cuma 09:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti